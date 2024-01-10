نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تشارك في رمضان 2024 بمسلسل صعيدي.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها في دراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل" قلع الحجر" مشيرا إلى أنه سيكون عمل صعيدي.

كما تحدثت عن قصة مسلسل “ حدوتة منسية” في تصريحات صحفية قائلة:' العمل يناقش تضحية الأم ومتى تكون صحيحة ومتى تكون خاطئة.

فوبيا

أوشك المخرج رؤوف عبد العزيز على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "فوبيا" المكون من ١٥ حلقة، تأليف كلًا من أحمد عزت، وهشام حمزة.

نشر رؤوف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة كلاكيت العمل، وعلق عليها، قائلًا:" مسلسل فوبيا، أعد الجمهور بتجربة فريدة وخارج التوقعات، بطولة النجمة الكبيرة سوسن بدر، والنجمه رانيا يوسف، والنجمة نرمين الفقي"

وعلى جانب آخر، انتهى رؤوف عبد العزيز مؤخرًا من التحضيرات النهائية لمسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا ومن المقرر إنطلاق تصويرة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال روجينا الدرامية مشاركتها في مسلسل" ستهم"، الذي في شهر رمضان الماضي، وهو بطولة نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.