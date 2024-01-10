نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة هادي جيار... تعرف على أبرز أعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النجم هادي جيار، ممثل موهوب تألق في سماء السينما والتلفزيون، ويعتبر واحدًا من أبرز نجوم الفن في العالم العربي، تمتع بموهبة فريدة وحضور ساحر جعله يتربع على عرش قلوب الجمهور.

ولد هادي جيار في مصر، ومنذ صغره أبدع في فنون التمثيل، حيث كانت لديه القدرة على تجسيد الشخصيات بطريقة مذهلة وإبراز العواطف والمشاعر بطريقة ملموسة. ومن خلال عمله الشاق واجتهاده، استطاع أن يحقق نجاحًا باهرًا في عالم التمثيل.

امتازت أدواره هادي جيار بالتنوع والعمق، حيث تمكن من تجسيد شخصيات متنوعة تتراوح بين الكوميديا والدراما والرومانسية، تميز بقدرته الفائقة على الاندماج في دوره وإبراز تفاصيله الصغيرة التي تضفي على الشخصية حقيقة واقعية، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير أهم المحطات الفنية له.



من هو هادي الجيار؟

هادي الجيار ولد 15 أكتوبر 1949، هو ممثل مصري مثل في عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات، وكانت من أشهر مسرحياته هي مسرحية مدرسة المشاغبين التي مثّل فيها دور لطفي وظهر أيضا في أكثر من 7 أفلام منها مقص عم قنديل عام 1985م، اشتهر بأدواره المنوعة، آخر فيلم له عام 2009م، وكان آخر ظهور له حتى مسلسل سك على إخواتك في رمضان 2018 كما ظهر أيضا في مسلسل الاختيار ٢ بدور والد يوسف الرفاعي أحمد مكي.

معلومات عن هادي الجيار

حصل على بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وقد بدأ مشواره الفني عندما جاءته الفرصة للاشتراك في مسرحية مدرسة المشاغبين بدور لطفي ثم اتجه إلى التلفزيون والسينما، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع في السينما كما حققه في التليفزيون.

أهم أعماله

نجح هادي في تحقيق نجاحات واسعة في أعماله الفنية أبرزها شديد الخطورة، عوالم خفية، عد تنازلي، سوق الخضار، سلسال الدم، عزيز على القلب،ساعة عصاري، غريب الدار، الملك فاروق، العصيان، سوق العصر، وغيرها من الأعمال.

وفاة هادي الجيار



توفي ليلة الأحد 10 يناير 2021 داخل مستشفى الهرم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا وذلك عن عمر ناهز 71 عاما، شُيِّع جثمانه وتم دفنه بعد صلاة الظهر بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

