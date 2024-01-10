مدحت العدل يعلن مسرحية غنائية بطولة منة شلبي في 2024

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أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب والسناريست الدكتور مدحت العدل أن أهم أعماله التي يعتز بها ويفخر بها خلال عام 2023 كانت مسرحية شارل شابلن متابعا خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" في عام 2024 هكمل عليها بنفس " الكرو " ونفس الفرقة الغنائية".

مدحت العدل يعلن عن إعداده لمسرحية غنائية

وكشف المؤلف مدحت العدل أنه الآن يجري الإعداد لمسرحية " ميوزيكال " بطولة فنانة منة شلبي في نفس السياق قائلا: “هكمل في السكة دي لأني حاسس أني مش حابب أعمل حاجة غيرها محتاج اعمل ده دلوقتي”.

ثقة مدحت العدل في منة شلبي

وأكد مدحت العدل أن المسرحية من بطولة منة شلبي، قائلًا:" أنا واثق فيها لأن أي فنان حقيقي يقدر يعمل مسرحيات ميوزيكال ولو شفنا شيكاغو دول أصلا مش مطربين ومن يغنوا في تشارلي شابلن 90% منهم مش مغنيين كنا بندرب ناس منهم عشان يعرفوا مش لازم يبقى اللي هيغني محمد عبد الوهاب".

أسباب اختيار منة شلبي لمسرحية ميوزيكال

وعن أسباب اختيار مدحت العدل للفنانة منة شلبي، قال: " منة رأيي الشخصي هي واحدة من أعظم بنات جيلها فنانة معجونة فن وتمثيل وبحبها طول عمري وهي متحمسة للتجربة".



نجاح عرض تشارلي

يذكر أن الكاتب مدحت العدل حقق نجاح كبير خلال عرض مسرحية “ تشارلي شابلن” بطولة محمد فهيم حيث اشتدت بالعرض وبموهبة فهيم الفنانة شريهان.