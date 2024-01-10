نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفل بول جياماتي بفوزه بالجولدن جلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صورة طريفة للنجم بو جياماتي فيما بعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، ظهر بها أثناء تناوله للعشاء في أحد مطاعم الوجبات السريعة بعيدًا عن حفلات المشاهير الصاخبة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطة التي آثارت إعجاب متابعي بول، الذي كان قد حصد جائزة افضل ممثل بدور رئيسي في فيلم كوميدي أو موسيقي.

الجائزة حصدها بول عن دوره في فيلم The Holdovers، الذي كان قد نال استحسان العديد من النقاد في هوليوود.

ترشيحات الجوائز

وجاءت ترشيحات الجوائز هذا العام كما يلي، لجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي

ويليم دافو، " Poor Things "، روبرت دي نيرو، " Killers of the Flower Moon "، روبرت داوني جونيور "Oppenheimer" وهو من حصد الجائزة، وأيضا ريان جوسلينج "Barbie"، وتشارلز ميلتون، " May December "، ومارك روفالو، " Poor Things ".

ولجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد في أي فيلم سينمائي، ترشح كل من إيميلي بلانت عن "Oppenheimer"، ودانييل بروكس عن فيلم " The Color Purple "، وجودي فوستر عن فيلم "Nyad"، وجوليان مور، " May December "، وروزاموند بايك، "Saltburn"، ودافين جوي راندولف، "The Holdovers" التي حصدت الجائزة.

فضل ممثل في فيلم سينمائي موسيقي أو كوميدي

لهذه الجئزة ترشح كل من نيكولاس كيج " Dream Scenario "، وتيموثي شالاميت " Wonka "، ومات ديمون " Air "، وبول جياماتي، " The Holdovers " الذي حصد الجائزة، وخواكين فينيكس "Beau Is Afraid" وجيفري رايت، " American Fiction".