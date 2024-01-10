نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفهوم الوحدة الوطنية في نقاشات ثقافة بورسعيد احتفالا بعيد الميلاد المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد فرع ثقافة بورسعيد مجموعة من الفعاليات الثقافية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الميلاد المجيد.

وفي السياق أعدت مكتبة حي الضواحي لقاء بعنوان "الوحدة الوطنية" استهل خلاله الشيخ ياسر عبد الوهاب مدير عام بمديرية الأوقاف بثقافة بورسعيد، حديثه بالتعريف بحقوق الإنسان والمنح والعطاءات التي منحها الله لعباده ومنها حرية اختيار العقيدة، والحق في الحياة والمساواة والعدل وغيرها.

لقاء بعنوان "الوحدة الوطنية"

وأضاف أن الإنسان عليه أن يعي جيداً واجباته تجاه الوطن، وأن يعمل دائماً على رفعته من خلال العلم والعمل والوحدة الوطنية التي تعد من أبرز ركائز الوطن وأحد أهم مقوماته.

واختتم حديثه مؤكداً على ضرورة أن يحيا أبناء الوطن على قلب رجل واحد، دون تمييز، لطالما كانت مصر مثالاً للوحدة الوطنية، يعيش بها المصريون جميعا دون تفرقة.

الشواهد الدالة على أن ميلاد المسيح ميلاد محبة وسلام

واستمراراً للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي، نظمت مكتبة ٦ أكتوبر لقاء بمركز بورسعيد للتدريب المهني، تحدث خلاله الشيخ محمود أبو النجا، عن قصة ميلاد السيد المسيح، موضحا كيف كانت مليئة بمشاهد تصور المعجزات والأحداث والشواهد الدالة على أن ميلاد المسيح ميلاد محبة وسلام، ومعجزة إلهية كبرى بها دعوة للتفكر والتدبر، وجاء ذلك في حضور م.سحر البحري مدير المركز وعدد من الدارسين، والمثقفين.