نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار يناقش قضية جريئة في مسلسل "صلة رحم " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان إياد نصار في رمضان المقبل بمسلسل “ صلة رحم ”، والعمل يناقش قضية جديدة بشكل جرئ وهي إيجار الرحم من أجل الإنجاب، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

نجوم مسلسل صلة رحم

مسلسل “ صلة رحم ” يشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

إياد نصار يشارك في مسلسل معاوية

من ناحية أخرى، يشارك الفنان اياد نصار في مسلسل "معاوية "ولكنه تم تأجيله عرضه، والعمل من تأليف أحمد حسني، ويشارك فيه أسماء أبواليزيد، لجين إسماعيل، عائشة بن أحمد، محمد رياض.

آخر أعمال إياد نصار

شارك إياد نصار مؤخرًا في مسلسل “ تغيير جو ” الذي تم عرضه في رمضان 2023 وشاركته البطولة منة شلبي، تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبوعوف، وشارك في العمل ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، شيرين، رزان جمال، صالح بكري.

كما شارك نصار ضيف شرف في مسلسل “ ستهم ” الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة روجينا، تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في العمل نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، ياسين التهامي، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، وظهرت روجينا خلال العمل بأربع شخصيات منهم المعلمة عفاف التي ظهرت بلوك صعيدي، وأخرى تعمل في مصنع طوب، وأم فارس التي تعمل كهربائية، والسيدة بهية التي تعمل في مهنة شاقة بعد وفاة زوجها.