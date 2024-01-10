نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباطهما رسميًا.. تفاصيل بداية علاقة هشام جمال وليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم كلًا من الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان هشام جمال ارتباطهما رسميًا.

لقاء هشام جمال وليلى أحمد زاهر على قناة Gossip

وكانت قناة Gossips على موقع الفيديوهات يوتيوب قد استضافت الفنانين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال في حوار حول بداية صداقتهما وتطورها.

وحلمت الفقرة الأولى عنوان "طلب صداقة"، وأوضحت ليلى زاهر أنها عرفت هشام جمال من خلال مسلسل "لهفة" في البداية، إلى جانب معرفتها بشركته روزناما للإنتاج الفني، وفرقته الغنائية Boy Band التي كانت من محبيها.

أما هشام فكشف أنه شاهد ليلى لأول مرة في طفولتها، عندما شاركت في فيلم "عمر وسلمى"، وبدأ يسمع عنها مرة أخرى بعد مشاركتها في مسلسل "الفتوة".

وردًا على سؤال لهما حول الانطباع الأول لكل منهما عن الآخر، قالت ليلى زاهر: "أول مرة كانت اجتماع خاص بمسلسل في بيتنا روبوت 1، وكان لذيذ ولطيف ومثقف جدًا، ومش متكبر".

وأضاف هشام جمال: "تعاملت معاها كشخصية مختلفة عن الاي شوفتها في عمر وسلمى، وكانت غلبانة وكيوت، ووالدها كان هو اللي بيتكلم ويقوم بكل شيء".

وتابع: "كان شكلها طفلة طيبة ومتربية، وفكرت هل ستتمكن من عمل الدور لكن طلعت شاطرة".

وفي فقرة أخرى، تحدثت ليلى وهشام عن بعض الأمور المشتركة بينهما، ومنها الأكلات ونوع الموسيقى والأغاني، والأماكن التي يحبان الخروج فيها.

وقال هشام عن الاختلافات بينهما: "الكبدة النية"، موضحًا أنه يقصد الأكلة اللبنانية وليس الكبدة بقوله "مش هاكل كبدة نية عشانها، كده هتحوليني زومبي!".

وكشف أن ليلى هي خبيرة السوشيال ميديا بالنسبة له قائلًا "في السوشيال ميديا أنا في الكنافة، في ليفل مش لاقي زرار الستوري".

وعقبت ليلى زاهر قائلة: "هشام مش بيبعت الصور، لو اتصورت من موبايله سنة لما تاخد الصور، وساعات دماغه تكون مشغولة بألف حاجة، أنا أقدر أركز في حاجة واحدة".

ودار بين هشام وليلى حوار طريف حول مهاراتها في قيادة السيارات، فقال هشام: "مبتعرفش تركن الركنة العادية بالوش، ومقتنعة إنها تعرف تركن بظهر العربية، لسة بتحفظ المقاسات"، وهو ما اعترضت عليه بشدة.

وفي فقرة اختبار الصداقة، قالت ليلى: "هشام مش بيحب تصنيفه في مجال فني معين لأنه متعدد المواهب، يلحن ويغني وينتج ويمثل"، ليعقب هشام: "مش عايز حد يتوقعني، كل يوم بحب أعمل حاجة جديدة".

وتلقت ليلى سؤالًا حول سبب عدم إطلاق هشام لحيته فأجابت: "شكلها وحش عليه"، وهو ما وافق عليه متابعًا "الناس مش بتحبها عليا".

وعن مدى التزام ليلى زاهر بالمواعيد، قال هشام جمال: "بتتأخر في مواعيد الخروجات لو الخروجة مش مهمة، لكن في الشغل لأ".

أعمال جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر

يذكر أن ليلى زاهر وهشام جمال شاركا في بطولة مسلسل "في بيتنا روبوت" الذي تم عرضه في 2021، ومسلسل "في بيتنا روبوت 2" الذي خلال شهر رمضان 2022.

ومسلسل "في بيتنا روبوت 2" من تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي، وبطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلي زاهر، هشام جمال، دنيا ماهر، طه دسوقي، دنيا سامي، أحمد رمزي، مادي القمري، إياد أمين، نيللي محمود وشروق أيمن.