نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ارتباطهما.. برامج ومناسبات جمعت هشام جمال وليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الثنائي الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إعلان خطبتهما.

برامج ومهرجانات جمعت هشام جمال وليلى أحمد

وظهر المنتج هشام جمال برفقة ليلى زاهر في العديد من المهرجانات والبرامج على مدار سنوات، حيث تعاونا في مسلسل في بيتنا روبوت، الذي كان سبب في تعارفهما.



مهرجان نجم العرب



وظهر هشام جمال برفقة ليلى أحمد زاهر في مهرجان نجم العرب عام 2021، ورافقهما صناع مسلسل في بيتنا روبوت، حيث تم تكريم أسرة العمل بجائزة نجم العرب.

كما ظهرا في العديد من البرامج التلفزيونية، وبينها صاحبة السعادة الذي تقدمه إسعاد يونس، ومعكم منى الشاذلي، كما حل هشام ضيفًا في البرنامج الذي تقدمه ليلى هزر فزر.



مهرجان القاهرة للدراما



واجتمع هشام جمال وليلى أحمد زاهر في مهرجان القاهرة للدراما عام 2022، واجتمعا مرة أخرى أثناء تكريمهما من وزيرة التضامن الاجتماعي عن دورهما في مسلسل في بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني.





برنامج Gossips

وقبل إعلان خطبتهما، ظهر الثنائي في برنامج Gossips الذي يقدم على موقع يوتيوب، حيث كشفا من خلاله عن مشاعر الأخوه التي يحملها كل منهما تجاه الآخر، وأوضحا علاقة الصداقة التي تجمعهما، حتى تفاجأ الجمهور بخطبتهما أمس.

برنامج صاحبة السعادة

وشهد على قصة حبهما، الإعلامية القديرة إسعاد يونس حيث قدم هشام جمال وليلى زاهر أغنية في شي مكان، وخلال أدائهما لها ظهر عليهما نظرات عاطفية مليئة بالحب ولمس أيدي بعضهما.

ومنذ البداية، توقع الجمهور وجود قصة حب بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، وهو ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

خطوبة هشام جمال وليلي أحمد زاهر



أعلن المطرب والمحلن هشام جمال، مساء أمس ارتباطه رسميًا بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.