نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من 450 ألف مشاهدة.. رامي صبري يحصد نجاح "بحكي عليكي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر اسم الفنان رامي صبري، بتصدر تريند يوتيوب بأغنيته الجديدة “بحكي عليكي”، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

طرح النجم رامي صبري، أغنية “بحكي عليكي” على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد كبير من المنصات الرقمية بعد أن أطلق 4 أغنيات يوم الخميس الماضي كأول دفعة من أغاني ألبومه الجديد، واحتلت الأغنية المركز الخامس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث أقتربت من تحقيق النصف مليون مشاهدة في أقل من ستة أيام من طرحها.

تفاصيل أغنية “بحكي عليكي”

وجاءت أغنية رامي صبري باسم "بحكي عليكي" وهي الأغنية الثالثة من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات أحمد علي موسي وألحان مدين وتوزيع أمين نبيل.



كلمات أغنية "بحكي عليكي" لـ رامي صبري

وملهاش طعم أيامي

بطيء الوقت مبيمشيش

وصوتك سامعة بوداني

كأنك جمبي مبعدتيش

وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش

وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني

ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني

خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني.

مبتكلمش غير عنك

واعيد في كلامي وافضل ازيد

وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد

قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني

وفاكرك عمري يوم مانسيت