نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُسلم وفريد يتراجعان للمركز الثاني بـ "مرجعليش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع الفنانين مُسلم وأحمد فريد واحتل المركز الثاني ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بأغنيتهم الجديدة “مرجعليش” بعدما كانت تتصدر المركز الأول.

ويستمر الفنانين مُسلم وفريد حصد نجاح أغنيتهم الجديدة “مرجعليش”، والذي طرحها تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل، حيث حققت الأغنية ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة في أقل من ستة أيام من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

بينما احتل نجم الجيل تامر حسني تريند اليوتيوب، بأغنيته الجديدة “موحشتكيش”، ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وتصدرت المركز الأول ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حقق أكثر من مليون ونصف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني هي أغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، وتشاركه في الفيديو كليب الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

تفاصيل أغنية “مرجعليش”

أغنية “مرجعليش” لـ مُسلم وأحمد فريد من كلمات الشاعر مصطفى ناصر وألحان تيام علي، توزيع موسيقي: إسلام الازرق، ميكس وماستر: أحمد حسام - نور عباس، إنتاج JP Productions.

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في الكليب.