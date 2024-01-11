نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمود عامر لـ دوت الخليج الفني يوجد مفاجآت كثير في الجزء الرابع من المداح والسياحة لها دور فعال في الوضع الثقافي والفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يقتصر تأثير الفنان محمود عامر على الشاشة الكبيرة فحسب، بل يمتد أيضًا إلى المسرح، حيث قدم عروضًا مسرحية رائعة ونال إعجاب الجماهير،كما أنه يتمتع بشخصية طيبة ومحبوبة بين زملائه في الوسط الفني.

بفضل موهبته الفذة وجاذبيته الفريدة،يستحق بجدارة الاحتفاء بإرثه الفني الذي يستمر في إلهام وجذب الجماهير حتى اليوم.



وفتح موقع دوت الخليج الفني المناقشة مع الفنان محمود عامر، وإبراز أهم الموضوعات منها مالذي تحتاجه مصر من رئيس السيسي في التطوير في المجال الفني 2024؟،كيف يساعدنا الفن والثقافة على إعادة التفكير في المستقبل؟وما هي أعماله المنتظرة خلال الفترة القادمة؟



إليكم نص الحوار /

مالذي تحتاجه مصر من رئيس السيسي في التطوير في المجال الفني 2024؟

مصر تحتاج من الرئيس السيسي الكثير والكثير وربنا يعينه ويوفقه يارب في تحقيق كل أحلامه للشعب المصري، بالنسبة للمجال الفني فنحن في حاجة ماسة، في إعادة قطاعات الإنتاج التي انتجت تاريخ للدراما العربية قطاع الإنتاج، وصوت القاهرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي والتلفزيون لأن دول كانوا داعمين جدًا للقوة الناعمة في مصر، لكي تستطيع تواجه أي سطو على وجدان ا لشعب المصري، من خلال منتجين،

لا يهم سوى أجندة مجهزة وممهدة، للعب في الهوية المصرية، ولكن هيهات (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).



ما الشئ الذي ينقصنا لكي نتجه إلى العالمية؟

أرى أن هناك العديد من الأشياء الناقصة لكي نستطيع الوصول إلى العالمية، أولًا فتح الباب أمام الموهوبين في الكتابة، تكنيك العمل الفني من خلال الأجهزة الحديثة وبتعمل صورة جميلة، وبنفس الوقت بتقدم فن راقي، افتتاح عدد أكبر من السينمات في كل بقاع مصر، ولكي نستطيع أن نحصل على ثمن الفيلم في فترة قصيرة فيحدث نوع من أنواع دوران في راس المال،ولا بد من



تكوين إنتاج شركات جديدة تستطيع أن تنافس، وتستطيع الإنفاق الكثير من المال، ويجب على الدولة ان تتدخل في تخفيض أجورالمتاحف والمعالم المصرية، والشوارع لكي ينقل صورة بصدق، للمجتمع المصري والعربي والعالمي، الاغراق في المحلية يؤدي إلى العالمية، لأن فيها تنوع لأن فيها شئ يعبر عن البلد الموجودة فيها، لا توجد في مكان ثاني.

كيف يساعدنا الفن والثقافة على إعادة التفكير في المستقبل؟

الفن دوره أساسًا يستشرف المستقبل، ويحدد صور كثير جدًا، لأن الفن بيعتمد على الخيال، ولا بد من إعطاء الفرصة، مثال على ذلك مسرحية الأراجوز التي تم عرضها في ربوع الارياف ومختلف المحافظات حصدت على نجاحات واسعة ونالت على إعجاب الجمهور، ويجب أن نعطي فرصة للفن أنه يعبر عن كل شئ دون محاذير، لأن الفنان بطبعه حر لا يحب القيود.



هل السياحة لها دور في تنشيط الوضع الثقافي والفني؟

بالطبع، أكيد السياحة لها دور فعال في الوضع الثقافي والفني من خلال فعاليات المهرجانات والمسارح والحفلات مثال على ذلك تواجد موسم الرياض وموسم جدة، يستجلب كل الفاعليات الفنية من جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم مصر، ونحن في حاجة إلى إعادة الحفلات وليالي التلفزيون، أو تخفيض الضرائب على تذاكر السينما والمسرح، لكي نعطي فرصة لإنتاج أن يأخذ ويعطي.

هل هناك مشاريع جديدة تحب أن تفصح عنها؟

أشارك بالجزء الرابع من مسلسل المداح، وزماقولت على الجزء الأول إنه الحصان الرابح في رمضان، ان شاء الله الجزء الرابع هيكون مختلف جدا ً، وسوف يحقق نجاح واسع.

