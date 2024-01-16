كوينتا برونسون تفوز بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن مسلسل Abbott Elementary

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة كوينتا برونسون أن تحصل على جائزة أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي عن مسلسل Abbott Elementary، في حفل توزيع جوائز إيمي الـ75 المقام حاليا على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن حصدت آيو إديبيري جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن مسلسل The Bear.

تعرف على أسباب تأجيل حفل إيمي

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى، لتأجيل حفل إيمي 2024، فقد تم تأجيل الحدث سابقًا،وذلك في عام 2001 عندما تم نقل الحفل إلى نوفمبر بسبب هجمات 11 سبتمبر، ومن المقرر أن يتولى الممثل الكوميدي أنتوني أندرسون تقديم الحفل هذا العام.



وتقدم صحيفة فارايتي الكثير من الحلول للمشاهدين عبر الإنترنت لمتابعة الحفل لحظة بلحظة، ومن ضمن تلك المنصات، البث التلفزيوني المباشر الخاص بكل من DirecTV Stream وSling TV وFubo TV وHulu + Live TV.



مسلسل Succession يحصل على أكبر عدد من الترشيحات



وحصل مسلسل Succession على أكبر عدد من الترشيحات، وتم بث الموسم الرابع والأخير منه على HBO العام الماضي، كما تم أيضًا ترشيح مسلسلات HBO الدرامية The Last of Us وThe White Lotus بكثافة، في حين حصل الموسم الأخير من Ted Lasso على Apple TV+ على أكبر عدد من الترشيحات في فئات الكوميديا.