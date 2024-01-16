نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح الشرنوبي يتابع بنفسه بروفات حفله في الرياض ويؤكد: تواجدي بالسعودية وسام على صدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي إلى الرياض وسط استقبال وحفاوة بالغة من القائمين على الحفل، وتوجه إلى المسرح لمتابعة بروفات الحفل مع الفنانة أسماء لمنور وباقي النجوم.

صلاح الشرنوبي: أشكر تركي آل شيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز

وقال صلاح الشرنوبي في كلمة قصيرة: "أشكر من قلبي معالي المستشار تركي آل شيخ على هذه الدعوة والاحتفاء المميز الذي اعتبره وسام على صدري".



وتابع:"كما أشعر بسعادة غامرة على تواجدي مع الجمهور السعودي الكبير خاصة أن أصداء الحفل مبهرة وأحدثت رد فعل جعلني أشعر بالفخر والاعتزاز فشكرًا على هذه الهدية الغالية ".

تفاصيل الحفل



والحفل سيقام يوم الخميس المقبل بمشاركة النجوم راغب علامة ووائل جسار وأصالة ونانسي عجرم وأسماء لمنور.