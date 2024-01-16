سيمبوزيوم أسوان للنحت على الجرانيت يبدأ فعاليات دورته الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعاليات الدورة ٢٨ لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت،أمس الاثنين، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والتي تضم نخبة من أمهر نحاتي مصر والعالم على خامة الجرانيت الأسواني،و تستمر حتى الخامس من مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فعاليات الدورة ٢٨ لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت



وصرح "قانوش" إنه قد تم إختيار الفنان أكرم المجدوب قوميسيرا عامًا للسيمبوزيوم، حيث تمت مناقشة وتقييم الأعمال المقدمة من الفنانين لاختيار أنسبها من حيث القيمة الفنية ومدى ملائمتها مع طبيعة ومستوى الأعمال التي انتجها السيمبوزيوم على مدار دوراته السابقة، وكذلك مدى إمكانية الحفاظ على العمل من التهالك أو فقدان القيمة الفنية الخاصة به عند ضمه لمجموعة الأعمال الفنية الموجودة بموقع المتحف المفتوح بمنطقة خزان أسوان.

أبرز المشاركين



يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحي، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى.



ومن شباب فناني النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجي.



ومن فناني العالم يشارك: خوسيه كارلوس (أسبانيا)، ميخائيل سوبولييف (روسيا)، شيان سيهوا (الصين) وفيكتور كوباكز (بولندا).

