نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار فناني نص الدنيا بقاعة زياد بكير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى أنشطة وزارة الثقافة في مختلف مجالات الإبداع حيث يفتتح في الخامسة مساء غد الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري بقاعة زياد بكير بدار الاوبرا المصرية معرض "اسرار" لمجموعة فناني نص الدنيا والتي تضم التشكيليين أحمد أبو الخير، أميمة أبو زيد، أماني أسعد وأسماء زين العابدين ويستمر حتى الأربعاء 24 يناير.

معرض أسرار

يعتبر المعرض هو اللقاء الثاني من نوعه لمجموعة فنانى نص الدنيا ويضم نحو 40 عملا فنيًا منفذة بخامات متعددة منها الألوان المائية والزيت والإكريليك تحمل اتجاهات 4 مدارس فنية مختلفة وخلالها يروى مبدعوها أسرارهم الخاصة معبرين عن انفعالاتهم ورؤيتهم الخاصة للعديد من الموضوعات الحياتية.

معرض عشق الأماكن

يذكر أن دار الأوبرا المصرية استضافت معرضا بعنوان " عشق الأماكن" للفنان على محمد نور في ديسمبر الماضي، وضم المعرض 20 عمل فني تم تنفيذها بتقنيات الطباعة بالأساليب اليدوية والحديثة لإبراز تأثيرات الألوان والملمس منها النقل الحراري، الشاشة الحرارية والرسم المباشر على الاقمشة وتتناول العلاقة الوجدانية بين الانسان والأماكن ودور الفن في التعبير عنها وكيف يمكن للأماكن أن تلهم الفنان تصاميم ونماذج إبداعية متنوعة تؤدى لعشقها، وتنعكس جماليات تلك الأماكن في التصاميم النهائية وتصبح القطعة النسجية حالة فنية فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحمل في نسيجها قصصًا وذكريات وعواطف لاتنسى.