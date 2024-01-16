غدًا.. ندوة الذكاء الاصطناعي والإرهاب الالكتروني في بيت السناري

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم مكتبة الاسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة "الذكاء الاصطناعي والإرهاب الالكتروني" للواء دكتور طارق جمعة مهدي، وذلك يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024، في تمام السادسة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ندوة الإرهاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي

يحاضر في الندوة اللواء دكتور طارق جمعة مهدي الباحث في مجال الارهاب الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والأدباء والمثقفين والمفكرين وجمهور المهتمين ورجال الصحافة والإعلام.

التعريفات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته

تدور الندوة حول العديد من التعريفات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنياته، وتقدم قراءة تاريخية لبداياته والتطور الذي صاحب تقنياته، وكذلك تأثيراته على سوق العمل وتطوير الشركات وأكثر الوظائف التي تتأثر بالذكاء الاصطناعي، كما تتناول الندوة الارهاب الإلكتروني والمعلوماتي وتعريفاته وأسبابه، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في مواجهة الإرهاب من خلال توظيف بعض الخوارزميات الخاصة برصد وتحليل الأفكار.

نبذة عن اللواء طارق جمعة مهدي

جدير بالذكر أن اللواء دكتور طارق جمعة مهدي، هو لواء شرطة سابق، وحاصل على ماجستير في الدليل الجنائي الرقمي، ودكتوراه في الجرائم الالكترونية، وشارك بعدة مقالات بمجلة لغة العصر الصادرة عن مؤسسة الأهرام، وله العديد من الأبحاث بالمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وصدر له العديد من المؤلفات "الذكاء الاصطناعي ومكافحة الإرهاب" و"الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة بين الحروب العسكرية والمدنية القادمة" و"الذكاء الاصطناعي بين الاستخدام الأمني والدليل الجنائي- الماهية والمآلات".

أهداف الندوة

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، وتوفير مصادر المعرفة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي، لتحقيق التواصل بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتفعيل التكنولوجيا الحديثة والمساعدة على تعزيز التطور المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية وتحسين التواصل والتعاون والتوسع في البحث العلمي.