بعد بدء تصويره.. محمد سلامة يكشف عن أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكثر من 20 ممثل.. محمد سلامة يعلن على أبطال ملحمة "إمبراطورية ميم"

كشف المخرج محمد سلامة، عن أبطال مسلسله القادم، "إمبراطورية ميم"، والذي يتكون من 20 بطل وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحا، وهما: هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.



ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في امبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى،و إشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

وبدأ محمد سلامة التصوير وهو مسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبد القدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.

تفاصيل مسلسل راجعين ياهوى

راجعين ياهوى من بطولة خالد النبوي، أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، سلمى أبو ضيف، هنا شيحه، نور اللبنانيه، ريهام الشنواني وعدد كبيرة من النجوم

والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمد سلامة.

تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.