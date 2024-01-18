نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب عن طلاق ياسمين عبد العزيز: بتعرفوا هي بأي وضع نفسي؟.. زمن رديء يليق بالكثيرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة مايا دياب عن دعمها للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد إعلان طلاقها من الفنان أحمد العوضي، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وكتبت مايا دياب علي صفحتها الشخصية: "بتطلع فنانة محترمة وبتعلن طلاقها للناس،الغرض من الموضوع شيء خاص فيها ويمكن اشهار الخبر لأسباب بتعنيها الها وحدها.. فبيقوم الوطن العربي وكل وسائله ومقدّميه بتناول الموضوع وتحليله وتشريحه ودخولهم بتفاصيل التفاصيل اللي بأكثريتها لا تمت للواقع بصلة".

وتابعت: "بتعرفوا كم مرّة عم تجرحوها وتقهروها؟؟بتعرفوا هي بأي وضع نفسي؟؟ بتعرفوا تناولكم لهالمواضيع قدّي بيأذي؟؟ للأسف ينحدر بعض الاعلاميين والصفحات السخيفة للدخول إلى منازل وغرف نوم الفنانين تحت عنوان "الفنان ملك الناس" لأ..الفنان انسان،اذهبوا وراجعوا معنى كلمة انسان، عيب والله عيب".

وأختتمت حديثها قائلة: "الفنان يقدّر بأعماله ولكن في زمننا هذا لا يقدّر الا بمدى تورّطه بما هو خارج عن المألوف أو بطلاقه أو بسخافة موقف تعرّض له أما الباقي (النجاح)فهو تحصيل حاصل فلتتكلّم عنه بعض الأقلام المحترمة والتي اصبحت عدد قرّائها اقل بكثير من سخافة ما يحصل في ايامنا هذه..زمن رديء يليق بالكثيرين وليس الكل".

ومن ناحية أخري أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز إنفصالها عن الفنان أحمد العوضي وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتبت ياسمين عبد العزيز علي صفحتها: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل الأحترام والتقدير".