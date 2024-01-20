نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤلف "الحريفة" يكشف كواليس التحضير لفكرة الفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مؤلف فيلم "الحريفة"، إياد صالح، بأن فكرة الفيلم نشأت خلال مناقشات مع رؤوف السيد والمنتج طارق الجنايني، حيث تداولوا حول مشروع فني جديد يتناول علاقة المراهقين بالرياضة وكرة القدم مع التحديات التي تطرأ.

وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن النقاش تناول أسباب عدم وجود أفلام تستهدف هذا الموضوع في الوقت الحالي، مع التركيز على تأثير استخدام نجوم السينما الكبار في الأفلام.

ولفت إلى أن الجنايني، أبدى حماسًا لتنفيذ هذه التجربة، وبدأوا في كتابة الفيلم الذي يروي قصة مجموعة من الشباب في المرحلة الثانوية وتحضيرهم لبطولة رياضية.

أبطال فيلم "الحريفة"



يضم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح