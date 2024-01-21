أحمد حلمي يكشف عن فيلمه المقبل.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - حضر الفنان أحمد حلمي مهرجان جوي أورد المقام أمس بمدينة الرياض بالسعودية برفقة زوجته منى زكي والتي حصدت جائزة الممثلة المفضلة خلال حفل توزيع الجوائز.

وقال أحمد حلمي في تصريحات على هامش حضوره أنه يستعد لفيلم جديد تحت عنوان “ لسه حته” والذي من المقرر أن يعرض في صيف ٢٠٢٤.

تفاصيل المهرجان

وتألق الثنائي أحمد حلمي، ومنى زكي أثناء حضورهما حفل جوائز جوي أوردز joy awards حيث ظهر حلمي بإطلالة سوداء مميزة، فارتدى بدلة سوداء وقميص أبيض، بينما تألقت منى بفستانًا أحمر اللون واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين واختارت الألوان الترابية للمكياج.

وحرص عدد من النجوم على حضور حفل joy awards والتي ضمت مجموعة من الفنانين من مختلف الوطن العربي والعالم، ومنهم زاك سنايدر، جلوريا ماينور، مارتن لورنس، سلمان خان، جون سينا،مارك والبرغ، جورجينا رودريغز، انتوني هوبكنز،زباد برجي، ياسمين صبري، ياسمين عبد العزيز، يسرا، تيم حسن، وفاء الكيلاني، شيرين عبد الوهاب.

بالإضافة للنجمة منة شلبي، ميرنا جميل، مي عمر، مي كساب، لبلبة، محمود العسيلي، مي عز الدين، كربم قاسم، جمال سليمان، كريم محمود عبدالعزيز، حسن الرداد، هنا الزاهد، هشام ماجد، حمزة نمرة، حمدي المرغني، هالة صدقي، اياد نصار، دينا الشربيني، دنيا وايمي سمير غانم، درة، شيكو، حسن الرداد.

وطارق العريان، سيد رجب، شيرين رضا، شيماء سيف، صبا مبارك، رنا رئيس، رامي صبري، راغب علامة رامي إمام، رامز جلال، مصطفى خاطر، مريم فارس، منى زكي، مصطفى خاطر، محمد رمضان، محمد سعد، أُس أُس، محمد حماقي، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، والفنان عمرو يوسف، أنغام،عمرو دياب،وعمرة سعد، أحمد زاهر، إسعاد يونس، أكرم حسني، احمد السعدني، أحمد حلمي، أحمد عز، أحمد عيد، أحمد الفيشاوي، بهاء سلطان، آسر ياسين، أشرف عبدالباقي، أسماء جلال، عاصي الحلاني، ليلى علوي، إلهام شاهين، ياسر جلال، أحمد السقا، آيتن عامر، ريم مصطفى، ميرهان حسين، مصطفى خاطر، روجينا وأشرف زكي، رانيا يوسف وابنتها، ياسمين رئيس