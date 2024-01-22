نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض والأسود..جلسة تصوير رومانسية تجمع بين روجينا وأشرف زكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة روجينا حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك مجموعة من الصور تجمعها بزوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في جلسة تصويرية رومانسية باللون الأبيض والأسود.



وانهالت عليهم التعليقات من الجمهور والأصدقاء والفنانين متمنيًا لهم السعادة العارمة.

آخر أعمال الفنانة روجينا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل " ستهم" التي حقق نجاحًا ساحقًا و حصد عدة جوائز ما عدة مهرجانات مختلفة.



أبطال مسلسل " ستهم"

شارك في بطولة مسلسل " ستهم" الفنانة روجينا والفنان إياد نصار والفنان محمد عبد الحافظ والفنان القدير السوري جهاد سعد والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة نانسي صلاح والفنان إبراهيم السمان والفنان أحمد الرافعي والفنان عابد عناني وعدد آخر من الفنانين والفنانات.