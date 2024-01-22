الإسرائيليون يريدون احتلال جميع الدول.. أحمد الفيشاوي يهاجم إسرائيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي على دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهالي قطاع غزة، على مدار أكثر من أربعة أشهر، لما يعانوه من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتعرضهم لإبادة جماعية واستشهاد الآلاف من أرواح الآبرياء.

فحرص النجم أحمد الفيشاوي على استمرار دعمه الشعب الفلسطيني، خلال حضوره المؤتمر الصحفي لفيلمه “عادل مش عادل”، المقام حاليًا في أحدى فنادق القاهرة، إنه حزين بسبب ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، وعلى غرار الرئيس الراحل السادات، استعان الفيشاوي بمقولته: “الإسرائيليون يريدون احتلال جميع الدول من النيل للفرات”، ووجه رسالة شديدة اللهجة لدولة الاحتلال: “هتنتهوا قريبا”.

فيلم "عادل مش عادل"



ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" قريبًا، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.