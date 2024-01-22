"دول نجوم كبار وجيل تاني".. أحمد الفيشاوي يعلق على مقارنته بـ كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان أحمد الفيشاوي على مقارنته بالنجم كريم عبد العزيز، الذي حقق أعلى إيرادات في السينما المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن هناك اختلاف في الأجيال.

فكشف أحمد الفيشاوي خلال المؤتمر الصحفي لفيلم “عادل مش عادل” عن رأيه في مقارنته بـ كريم عبد العزيز، قائلًا: “إحنا بنتكلم عن نجوم كبار وجيل تاني، والحقيقة فعلًا إني مكنتش مهتم بالإيرادات ودلوقتي أنا شايف عن الممثل بيثبت نفسه في السينما لما يعمل إيرادات في شباك التذاكر، وفيه أفلام تجارية بتقدر تعمل إيرادات عالية بتعدي 150 مليون وأكتر”.

وأردف أحمد الفيشاوي حديثه قائلًا: “وفي المستقبل هنسمع عن 200 و300 مليون لأن السوق بدأ يفتح بشكل سريع ودي حاجة هايلة، وأنا بقيت أهتم بشباك التذاكر؛ لأن ده اللي بيخلي أي نجم سينمائي يقف على رجله”.

فيلم "عادل مش عادل"



ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" قريبًا، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، وينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.