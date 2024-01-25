نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تشيد بعبير صبري في العرض الخاص لـ "ليلة العيد": "عاملة شغل هايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة يسرا أن تشيد بأداء الفنانة عبير صبري في فيلم "ليلة العيد" بالعرض الخاص للفيلم، حيث ظهرت يسرا بجانب عبير واحتضنتها وقالت: "عبير عاملة شغل هايل في الفيلم استنوها وهتحبوا دورها جدًا" لترد الآخرى: "حببتي مفيش أحسن ولا أحلى منك"

وفي السياق ذاته، وصل منذ قليل نجوم الفيلم لـ العرض الخاص لـ فيلم "ليلة العيد" في أحد السينمات بمدينة 6 أكتوبر بحضور الصحافة والإعلام، وشهد العرض حضور باقي أبطاله مثل يسرا وهنادي مهنى وأحمد خالد صالح ونجلاء بدر وعبير صبري والمنتج والمؤلف وغيرهم.

أحداث الفيلم

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا

أبطال الفيلم

فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.



آخر أعمال عبير صبري

يعتبر مسلسل جميلة آخر أعمالها وتدور أحداث مسلسل جميلة في إطار درامي اجتماعي وسيناقش المسلسل قضية مهمة جدًا وهى عقوق الأباء والأبناء، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني2023.

ويشارك في بطولة هذا العمل كلًا من: ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسي، هشام إسماعيل، ياسر على ماهر، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال يسرا

يعتبر مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" هو آخر أعمالها وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوى، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، ايمان السيد، منير مكرم، علاء مرسى، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مى دياب، وضيف الشرف بيومى فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

