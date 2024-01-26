الاستعداد لحفل غنائي يجمع نانسي عجرم وفرقة ميامي على مسرح محمد عبده في موسم الرياض

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن الاستعداد لحفل غنائي يجمع الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي ضمن فعاليات موسم الرياض. وعبر حسابه الرسمي على موقع التدوين إكس "تويتر سابقاً"، كشف آل الشيخ، أن الحفل سيكون يوم 2 فبراير المقبل، وذلك على مسرح محمد عبده، وقال: "ليلة موسيقية استعراضية تجمع الفنانة نانسي عجرم وفرقة ميامي على مسرح محمد عبده يوم 2 فبراير "، وتم الكشف أن باب حجز تذاكر الحفل سيكون متاحاً للجمهور قريباً. نشاط نانسي عجرم الفني وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نانسي عجرم عن رحلتها إلى منطقة العلا الأثرية التي تجمع بين الأصالة والعراقة والتاريخ في المملكة العربية السعودية، وعبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، نشرت نانسي عجرم مجموعة من الصور التي توثق الزيارة وظهرت وهي مستمتعة بالأجواء هناك، وعلقت من جانبها على الصور، وقالت: "انطلقت رحلتي الاستكشافية إلى العلا". وكانت نانسي عجرم قد نشرت مجموعة من الصور والفيديو من حضورها لحفل صناع الترفيه، الذي أقيم مساء السبت الماضي، وقالت في تعليقها: "طاقة مبهجة في حفل جوائز Joy Awards 2024 ليلة من الموسيقى والتألق".

فرقة ميامي يذكر أن فرقة ميامي، فرقة غنائية كويتية، تأسست عام 1991، وتتميز بلون الغناء الشبابي والسريع، أما البداية الرسمية والفعلية للفرقة فترجع إلى ألبوم "صبوحة" الذي حظيت فيه أغنية صبوحة بانتشار واسع، بعدها أطلقت ألبومات شبابية عدة، حققت نجاحات كبيرة. ولا يقتصر نشاط الفرقة على الألبومات فقط، بل وتقدم الأغنيات الوطنية والرياضية، و"تتر" المسلسلات والبرامج التلفزيونية، إضافة إلى الأغنيات التراثية بإعادة تسجيلها بأسلوب مميز، كذلك تتميز الفرقة بتقديم كافة الألحان والإيقاعات والألوان الغنائية.

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