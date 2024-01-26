نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره الترند.. تعرف على أبرز محطاته وأعماله الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح النجم محمد هنيدي في تصدره التريند بعد حصوله على باسبورد الحرمين الشريفين والجنسية السعودية، وعودته أيضا ً لفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.



ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير عن أبرز أعمال الفنية لـ محمد هنيدي

معلومات عن محمد هنيدي

ولد الفنان محمد هنيدي في 1 فبراير 1965 في مدينة طنطا في مصر. بدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب ولكنه قرر الانتقال إلى الفن وحصل على بكالوريوس من معهد السينما في العام 1991.

نقطة انطلاق محمد هنيدي خلال مسيرته الفنية



بدأ عمله في أدوار صغيرة في السينما والمسرح، ثم اشتهر بأفلام كوميدية مثل إسماعيلية رايح جاي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، بخيت وعديلة، همام في أمستردام، وش إجرام وغيرها.

زيجات محمد هنيدي

تزوج هنيدي من زوجته الأولى السورية في عام 1999 عبير السري مضيف الأسعد، ابنة رجل أعمالٍ مصري يحمل الجنسية السورية أيضًا، وأنجبا ابنتين وابن وهم فاطمة وفريدة وأحمد.



وعلى الرغم من شهرته الكبيرة كفنان كوميدي، إلا أن هنيدي يحرص على الحفاظ على حياته الخاصة بعيدًا عن الإعلام والجمهور، ونادرًا ما يتحدث عن حياته الشخصية في المقابلات الصحفية أو البرامج التلفزيونية.

أهم الجوائز

نجح النجم محمد هنيدي في تحقيق عددة جوائز أبرزها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، عام 2009 كرم في نادي سبورتنج القطامية تحت إشراف وزارة البترول، بعد اختياره كأفضل ممثل.



و تم تكريمه من مهرجان الرباط في المغرب وذلك عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني وكرم أيضًا في مهرجان تطوان الدولي للسينما، ومهرجان جوى أووردز العام الماضي.



هنيدي والإعلام

أطلق محمد هنيدي برنامجه الخاص علي قناة المحور في يوم 22 اكتوبر عام 2021، والذي يحمل اسم هنيدي شو.

ظهوره في البرامج الخاصة



ظهر هنيدي مع الإعلامي عمرو اديب في برنامج الحماية في 17 سبتمبر عام 2018، ظهوره مع اسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة يوم رأس السنة لعام 2019.

و آخر ظهور لمحمد هنيدي كان مع الإعلامية مني الشاذلي في الخاص في 7 اكتوبر عام 2021 وظهوره في برامج الكاميرا الخفية

وقع هنيدي ضحية برامج الكاميرا الخفية التي يقدمها رامز جلال ثلاث مرات، الأولي في رمضان عام 2013 في برنامج رامز عنخ آمون والثانية في رمضان 2015 في برنامج رامز واكل الجو والأخيرة كانت في رمضان 2021 في برنامج رامز عقله طار.





أهم أعمال محمد هنيدي

خلق هنيدي روح من التجديد التلقائي والتميز بأعماله الفنية آخرها فيلم مرعي البريمو، نبيل الجميل أخصائي تجميل، الإنس والنمس، عنتره ابن ابن ابن شداد، يوم مالوش لازمة، تيتة رهيبة، أمير البحار، رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، يا أنا يا خالتي، فول الصين العظيم، همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية، وغيرها من الأعمال المتميزة والتي مازالت في ذاكرة الجمهور.



المسرحيات

لم يقتصر نجاح هنيدي في الدراما فقط بل تفوق في المسرحيات والسينما ومن أبرز المسرحيات 3 أيام في الساحل، عصفور أبو دراع، عفروتو، عائلة الفك المفترس، حزمني يا، العسكري، عايز اتجوزك، الغفير، عيلة ما حصلتش، محدش يقدر عليهم، عصفور ودبور، عيب يا محترم، ومن المسلسلات، أرض النفاق، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، وإنت عامل إيه؟

