نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفلة القرن لمحمد منير ورامي صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم محمد منير والفنان رامي صبري، وفرقة شارموفرز، لإحياء حفلة غنائية كبيرة، تحت عنوان "حفلة القرن"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير.



ما هى أسعار تذاكر الحفل ؟



وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار التذاكر للجمهور، والتي جاءت كالتالي: الفئة الأولى بـ 510 جنيه، والفئة الثانية بـ760 جنيه، والفئة الثالثة 2010 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ11 ألف و40 جنيهًا، وهي عبارة عن طاولات مرتفعة لكبار الشخصيات.

ترويج الشركة المنظمة للحفل



وأعلنت الشركة المنظمة للحفل انضمام الفنان رامي صبري، مع الكينج محمد منير وفرقة “شارموفرز العظيم”، ونشرت بوستر الحفل وعلقت: “مفاجأة الحفل ولأول مرة مع الكينج محمد منير وشارموفرز العظيم، بعد الألبوم الميجا ستار “رامي صبري” هنحتفل كلنا معاه بالألبوم يوم الجمعة 16/2 في التجمع الخامس”.

آخر أعمال محمد منير

وطرح النجم محمد منير مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “يا فلسطيني”، وهي من إخراج أحمد عبد المحسن، كلمات عصام عبد الله، ألحان كاملالشريف، توزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الكاشف، إشراف عام شركة سكاي فيجن، محمد منير، دينا مجدي، خالد عمرو، مدير إنتاجأحمد البنداري، ديچيتال أحمد أبا يزيد، منسق عام دينا مجدي



آخر أعمال فريق شارموفرز

وطرحت فرقة شارموفرز مؤخرًا، أغنية رسالة للتضامن مع الشعب الفلسطيني مترجمة إلى اللغة العبرية، الأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفارا، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتالساوند"



آخر أعمال رامي صبري

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري، فيديو كليب لأغنية “بين الحيطان”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.