حقيقة أنفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عن انفصال الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر.

وقد أكد المنتج “كارتر”، في تصريحات صحفية له حقيقة تلك الأخبار مؤكدًا أن الأخبار المنتشرة غير صحيحة، وأن علاقته بزوجته قوية للغاية.

منشور شيماء سيف

وكانت الفنانة شيماء سيف، أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحات عبر منشور طرحته على صفحتها بـ "فيس بوك"، انتقدت من خلاله ملابس بعض الناس، وسط جدل كبير في التعليقات لديها من قبل المتابعين، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الأسماء رواجا على "السوشيال ميديا" في الساعات الأخيرة.

شيماء سيف تتصدر التريند

تصدرت الفنانه شيماء سيف تريند محرك البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد مشاركة زوجها المنتج محمد كارتر صورة جديدة برفقتها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام على أنغام أغنية يا قمر لـ عمرو دياب، ليحسم بها الجدل حول شائعة انفصالهما، وسرعان ما تصدر اسم شيماء سيف تريند جوجل.

وتردد خلال الأيام الماضية عبر مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، عدد من الأنباء التي تشير إلى وقوع الطلاق بين شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر.

وانتشرت شائعة عن انفصال الفنانه شيماء سيف عن زوجها المنتج الفني محمد كارتر، بعد زواج دام أكثر من6 سنوات، بعد مشاركته المنشور غامض يتضمن الطلب من الرجال أن يسرحوا زوجاتهم بإحسان، عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام

منشور شيماء سيف الذي أثار الجدل

وشاركت شيماء سيف ستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام يحتوي نصا من أحد المطبوعات يقول: إن لم تستطع أن تكون لها زوجًا، فكن رجلًا، وإن ثقلت عليك الرجولة، فكن إنسانًا، فإن لم يكن منك لا هذا ولا ذاك،فسرحهابإحسان،حتى تنعم بحياتها بعيدًا عن قلبك، الذي هد روحها وسلبها أمانها.