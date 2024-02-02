نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. صبا مبارك تتصدر محرك البحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك محرك البحث جوجل وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي.

وقد تحدثت صبا مبارك خلال البرنامج عن رواية "أنف وثلاث عيون" الذي أُخذ عنها الفيلم وعن مدي تخوفها من المقارنة.

ووجهت منى الشاذلي سؤالًا لظافر العابدين عن تجسيده شخصية قدمها من قبل كل من محمود ياسين وكمال الشناوي وعمر الشريف، ليعلق قائلًا: "طبعا هم رموز السينما العربية وتاريخ كبير جدا وكانت مسؤولية ولكن حاولنا نبعد عن المقارنة، ولازم يكون في شيء مختلف".

وقالت صبا مبارك: "طبعا شوفت الفيلم اللى اتعمل زمان وقرأت الرواية لكن انا مش بحس بالرعب من المقارنات، وشكسبير بجلالة كتابته اللى عملها اتعادت مليون مرة وبأكثر من طريقة، ومش حاسة ان المقارنة مرعبة لينا وبحس إنه ا في صالحنا".

تفاصيل فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ويعرض حاليًا بجميع دور العرض.

أحداث الفيلم

تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.

أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

من هم طاقم عمل فيلم "أنف وثلاث عيون"؟

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.