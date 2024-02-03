كواليس شخصية نيللي كريم في مسلسل "فراولة" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت نيللي كريم خلال الفترة الماضية تصوير مسلسلها الجديد فراولة، الذي تنافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2024، وهذة أول صور حصرية من كواليس تصوير العمل.

أبطال مسلسل فراولة

والعمل مكون من 15 حلقة، من بطولة نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، ولبنى ونس، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد خلاله نيللي كريم شخصية فراولة وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتتطور مع تتابع الأحداث لتعمل قارئة فنجان وخبيرة طاقة وإنفلونسر.

أحدث أعمال نيللي كريم

ومن ناحية أخرى، تحضر نيللي كريم في الفترة الحالية لأكثر من عمل منها فيلم هابي بيرزداي، الذي يناقش قضية عمالة الأطفال في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في بطولته شريف سلامة، حنان مطاوع، وحنان يوسف، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج سارة جوهر وإنتاج أحمد الدسوقي.

اخر اعمال الفنانة نيللي كريم

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة نيللي كريم هو مسلسل روز وليلى، وتقدمه في بطولة مشتركة مع يسرا، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول المخبرتين السريتيين روز وليلى، ويمران سويًا بالعديد من الأزمات والألغاز التي تحاولا حلها مع تتابع الأحداث، المسلسل ينافس على صدارة قائمة Top 10 على شاهد في الفترة الحالية، ومكون من 10 حلقات، يشارك في بطولته تيام مصطفى قمر، أحمد وفيق، عارفة عبدالرسول، هشام عاشور، مروان يونس، تامر فرج، حسن أبو الروس، أمل رزق، ورغد الفيصل، والعمل ومن تأليف الإنجليزي كريس كول، وإخراج الإنجليزي أدريان شيرجولد وإنتاج MBC Studios.

وايضا شاركت في بطولة بفيلم ڤوي ڤوي ڤوي مع محمد فراج، وجاء التكريم ضمن فعاليات الدورة الماضية من حفل Joy Awards، والفيلم عُرض في سبتمبر من العام الماضي 2023، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، جسدت خلاله نيللي كريم شخصية صحفية، وشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، محمد عبدالعظيم، حنان يوسف، وحجاج عبدالعظيم، فيما شاركت بسنت شوقي بظهور خاص بالعمل، ومن تأليف وإخراج عمر هلال.



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