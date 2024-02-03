تفاصيل شخصية أحمد السقا في مسلسل "العتاولة" رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - بدا صناع مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي تصوير أولي المشاهد، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2024.

تفاصيل شخصية أحمد السقا في مسلسل العتاولة

ويظهر أحمد السقا ضمن الأحداث بشخصية فتاح خزن وهو شخص خارج عن القانون وتمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، فريدة سيف النصر، صلاح عبدالله، ميمي جمال، محمد نجاتي، أحمد كشك، نهى عابدين، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، صفوة، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج صادق الصباح.

أحدث أعمال أحمد السقا

ومن ناحية اخري، ينتظر السقا عرض فيلم السرب، تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه دياب، محمد ممدوح، نيللي كريم وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حاتم، كريم فهمي، آسر ياسين، مصطفى فهمي، شريف منير، ويكشف العمل عن جزء بسيط من بطولات القوات الجوية، وكيف استطاعت أن توجه العديد من الضربات القوية لكل مواقع الجماعات الإرهابية في درنة بلبيا، من المفترض أن يبدأ خلال الأيام القادمة تصوير فيلم الجديد تلج أحمر، إخراج محمد هشام الرشيدي، بالتزامن مع بداية الشركة المنتجة في ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

اخر اعمال أحمد السقا

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أحمد السقا هو مسلسل الجولة الأخيرة، الذي يتناول من خلال عالم المراهنات في رياضة الـ MMA، ويعرض الأن على منصة Amazon، والعمل من إخراج مريم أحمدي ويشارك فيه أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، كما تظهر حنان مطاوع ضيفة شرف في دور طليقة السقا، وإلى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد رسمي لبداية العرض، وايضا شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك فيه محمد فراج، محمود البزاوي، سارة السامي وآخرين، وتناول العمل قصة من ملفات بعض الأحهزة الأمنية المصرية، وحقق نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.