القاهرة - محمد ابراهيم - تفاصيل حصرية حول مسلسل طائر الرفراف: الحلقة 57 مترجمة على وي سيما وتردد القنوات الناقلة لأحداث الرفراف الدرامية.. تترقب جماهير مسلسل "طائر الرفراف" بفارغ الصبر الحلقة 57، حيث يعد هذا العدد من الحلقات مهمًا للمتابعين، خاصةً مع توفره بالترجمة على منصة وي سيما. يتضمن الإعلان الترويجي للحلقة معلومات مثيرة حول عودة شخصيات القصة، مما يزيد من توقعات وتشويق المشاهدين لمتابعة الأحداث الجديدة والمثيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يهتم الجمهور بمتابعة تردد القنوات الناقلة لضمان عدم فوت أي لحظة من أحداث هذا العمل الدرامي المميز.

الآن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57



مسلسل طائر الرفراف الحلقة 57 بدأ الترقب حولها، حيث قد كشف الاعلان الترويجي الخاص بالقناة على ان موعد عرض الحلقة القادمة من مسلسل طائر الرفراف سيكون فى مساء يوم الجمعة القادمة التي توافق ميلاديًا اليوم التاسع من فبراير فى عرض شيق سنتابع فيه العديد من الاحداث الشيقة بعد كشف الاعلان الترويجي الخاص بالحلقة القادمة عن بداية ولادة بيلين اثناء اخبار سيران عن رغبتها من جديد للعودة لفريد، عليه كل مؤشرات البحث على جوجل اصبحت مرتفعة ومتزايدة حول البحث عن ترددات القنوات المسؤولة عن نقل الحلقة القادمة والجديدة من الرفراف التي سوف ننقلها ونستعرضها مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك المقال الان.



القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف



يذاع المسلسل المحبوب طائر الرفراف فى مساء يوم الجمعة من كل اسبوع وذلك عند تمام السابعة مساءً حسب توقيت القاهرة والثامنة حسب توقيت المملكة العربية السعودية على نحو الرموز التالية:-

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12034

معامل التصحيح الخطأ 3/4

معدل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

الجودة الترا اتش دي

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11034

معدل الترميز27500

معدل الاستقطاب عمودي

الجودة الترا اتش دي

متابعُة مسلسل طائر الرفراف على ماي سيما



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