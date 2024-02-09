أغنية "الدهب" لشيرين عبد الوهاب تحظى بإشادات واسعة من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الدهب"، وقد لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل الجمهور وعشاق الموسيقى،

تمتلك هذه الأغنية عناصر فنية متميزة وأداءً قويًا من قبل شيرين، مما يجعلها تبرز في ساحة الموسيقى العربية.

وتعبر أغنية "الدهب" عن قصة حب مليئة بالعاطفة والشغف، وتحمل رسالة قوية عن قوة الحب وجماله في تغيير حياة الأفراد، وتتميز الأغنية بنغماتها الجذابة وألحانها الراقية، إضافة إلى كلماتها العاطفية التي تلامس قلوب الجمهور.

تعليقات الجمهور على “دهب”

وفورا من طرح الأغنية، انهالت التعليقات الإيجابية على أغنية "الدهب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث أشاد الجمهور بأداء شيرين القوي وقدرتها على التعبير عن المشاعر بصوتها الرائع. كما أشار البعض إلى الكلمات المؤثرة والتي تتناول العديد من الجوانب العاطفية التي يمكن أن يتعرض لها الأفراد في حياتهم اليومية.

ومن جانبه، تصدرت أغنية "الدهب" الترند فور نزولها، مما يعكس شعبية الأغنية وقبولها الواسع بين الجمهور الموسيقي.

تفاصيل أغنية" الدهب "

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

وجاءت كلمات أغنية الدهب كالتالي:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الأول

إحنا استغنينا



عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايمًا بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخدر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا إستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

