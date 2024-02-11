غير اسمه من أجل الفن ولم يتزوج حتى وفاته.. أبرز المعلومات عن عمر فتحي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الأحد 11 فبراير ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر فتحي، فهو فنان من طراز خاص، يصنف كفنان شامل فهو ممثل عبقري ومطرب متميز، قدم الفن الشعبي المحترم وكان مرشحًا للنجومية في دنيا الطرب ولكن لم يمهله القدر وقت ذلك.

ولد عمر فتحي في 11 فبراير 1952 واسمه الحقيقي محمد عبد المنعم عبد الله جوهر الحجاجى، وهو الابن الثاني بين خمسة أشقاء، كانت أسرته تقيم في القاهرة، لكنها تنتمي لمحافظة "الأقصر"، كان والده يعمل مهندسًا في السكك الحديد لكنه توفى وعمر فتحي في سن الحادية عشر، وحصل عمر فتحي على بكالوريوس زراعة، ثم شق طريقه الاحترافي بالغناء، ودرس الموسيقى بالمعهد العالي للموسيقى العربية ولم يتزوج حتى توفى.

مسيرة عمر فتحي الفنية



اكتشف عمر فتحي موهبته الفنية منذ وقت الدراسة وكان يغني في حفلات الجامعة، كذلك بحفلات الجيش وقت إلتحاقة بالخدمة العسكرية، ولعبت الصدفة في حياة عمر حيث تصادف وجود المخرج فتحي عبد الستار بإحدى الحفلات واسند له دور في مسلسل "سفينة العجائب "مع الفنانة شريهان.



سبب استعارة عمر فتحى باسم للشهرة



جاء اسمه الفني بدلًا من اسمه الحقيقي مستمد من إسمي الإذاعي والشاعر عمر بطيشة والمخرج فتحى عبد الستار فأخذ اسم عمر واسم فتحى ليصبح اسمه عمر فتحي.



وفاة عمر فتحي



رحل الفنان عمر فتحي عن عالمنا شابًا لم يتزوج قبل أن يكمل عامه الـ35، يوم 31 ديسمبر عام 1986 ولم يرحل من قلوبنا، توفى بسبب مرضه، حيث أصيب بالعصب الحائر بوجهه، مما استلزم الراحة الكاملة مع جلسات كهرباء وعلاج طبيعي بأمر الأطباء، وشفاه الله.

ثم اكتشف الأطباء اصابته بضيق في الشريان التاجي وان قلبه في خطر وذلك بعد 3 سنوات فقط من بدء احترافه الغناء وبعد أن ذاع صيته وأصبح من أحب الفنانين ومطلوب بشده في الحفلات مما سبب إرهاق للقلب اكثر وسافر إلى رحلة علاجية لأمريكا.

حذره الأطباء أنه ربما يموت فجأة مع أي انفعال وهذا ما حدث له بالفعل حيث إنه قبل رحيله بدقائق تعرض لإنفعال شديد بسبب اكتشافه أن السيدة التي كانت تعمل لديه سرقت بعض مقتنيات منزله،رغم ثقته فيها فثار بشده وعاودته الأزمة وتوفى قبل وصول الطبيب، تركًا رصيد قليل من الأعمال لكنها ذات قيمة كبيرة.