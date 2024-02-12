نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة 148 من "قيامة عثمان" والقنوات الناقلة بجودة HD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل "قيامة عثمان" تريند محركات بحث جوجل، نظرا لاختلافه وتميزه عن باقية المسلسلات المعروضة، ولأنه يتناول أحداث تاريخية، ولذلك نجد الكثير من الجمهور ينتظرون عرضه بفارغ الصبر.

ويقدم “دوت الخليج الفني” لكل متابعيه تفاصيل مسلسل قيامة عثمان

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة ال148

وتتناول أحداث الـ 148 المؤسس عثمان ورجاله إلى هجوم من البيزنطيين ويتم قتل عدد كبير من رجالة عثمان وبعد ذلك يرغب عثمان فى الانتقام واعاده الجنود الباقيين ومن ثم يبدأ فى التخطيط لهجوم عكسى عليهم واليكم موعد عرض الحلقة الجديدة.



مواعيد عرض مسلسل قيامة عثمان

ويتم عرض المسلسل يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير حيث يتم عرض المسلسل بانتظام كل أسبوع في هذا اليوم على قناة atv التركية بشكل حصري، كما سيتم إعادة عرضه مساء يوم الخميس في تمام الساعة 11 مساءً على قناة دوت الخليج الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ويتم عرض العمل التركي عبر قناة اي تي في التركية وعبر قناة دوت الخليج الجزائرية.

تردد قناة atv علي الترك سات

القمر الصناعي ترك سات.

التردد: 11628.

معدل الاستقطاب افقي

الترميز:27500.

الجودة اتش دي.

التصحيح:5/6.

تردد قناة atv علي النايل سات

القمر نايل سات.

التردد 12034.

التصحيح 3/4.

الاستقطاب افقي.

الترميز 27500.

تردد قناة atv علي العرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11034.

معدل الترميز27500.

معدل الاستقطاب عمودي.

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

التردد: 12034.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة قطر الفضائية الجديدة 2024

التردد: 10834.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.