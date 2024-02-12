نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فؤاد عبدالواحد متألقًا بين "فبراير الكويت 2024" ومهرجان خادم الحرمين الشريفين في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتألق وتميز في الحفلات الجماهرية الكبيرة في الكويت والسعودية، أطل الفنان فؤاد عبدالواحد في حفل "فبراير الكويت 2024" ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في السعودية، مسجلًا نجاحات كبيرة وتفاعلًا جماهريًا مع برنامجه الغنائي في الحفلين.

تفاصيل حفل فؤاد عبد الواحد

الأمسية الأولى بدأها في دولة الكويت عند اعتلائه مسرح مهرجان "فبراير الكويت 2024" مشكلًا حالة فنية من النغم والطرب والانسجام التي سيطرت على الجمهور الحاضر في "آرينا 360 مول"، متنقلًا بين مجموعة من أهم أغنياته برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، ليسجل ليلة متميزة وناجحة بكل المقاييس ومن جميع جوانب الحفلات، شاكرًا حب واستقبال جمهور الكويت الذي أعرب فؤاد خلال الحفل عن اشتياقه له وسعادته لوجوده معهم في هذا العام وعلى هذا المسرح، والذي تشارك بالسهرة الغنائية مع الفنانة المصرية أنغام، مساء يوم 8 فبراير 2024.

والتقى فؤاد عبد الواحد قبل الحفل مع أهل الصحافة والإعلام ليؤكد أن جمهور الكويت بمثابة لجنة تحكيم وأنه سيكون الليلة أمام جمهور متذوق وعاشق للفن.

مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في السعودية

وفي المملكة العربية السعودية، أحيا فؤاد عبدالواحد حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في الجنادرية، باطلالة متميزة ومختلفة بنظام الجلسات الخليجية، مساء يوم 10 فبراير 2024.

وعلى مسرح قرية الفعاليات المصاحبة بمقر المهرجان بالجنادرية، وبأمسية تميزت بالعديد من المفاجآت، منها التفاعل الجماهيري، قدم فؤاد عبدالواحد مع الفنان عايض يوسف مجموعة من "الدويتوهات" الغنائية إلى جانب أغنياته المنفردة التي اختارها من أشهر أغنيات أرشيفه الجديد والقديم، ليسجل خلال يومين نجاحات متميزة ستبقى عالقة في أذهان حاضرها.