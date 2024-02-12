انت الأن تتابع خبر خالد النبوي ونجله يروجان لإمبراطورية ميم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوّق الفنانان المصريان خالد النبوي ونجله نور الجمهور لمسلسلهما الجديد "إمبراطورية ميم"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بطريقة كوميدية مليئة بالحماس والإثارة.



الفيديو الذي شاركه الفنان خالد عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، ظهر خلاله نور وهو يستعد للحديث عن شخصيته "مروان" التي سيؤديها في "إمبراطورية ميم"، ليتدخل والده الفنان خالد، ويسأله عن سبب تواجده في مكان التصوير، وبمجرد معرفته يؤكد له أنه أيضا أحد المشاركين في العمل.



وقال خالد لنجله: "أنا المختار أنا الإمبراطور" في المسلسل، ليتعجب الأخير من ذلك، ويؤكد له أنه تساءل عن صاحب هذه الشخصية عدة مرات، مبينا أنه مثلما يتواجد إمبراطور كبير فإن هناك آخر صغيرا أيضا.



ويرد خالد ممازحا نجله أن الإمبراطورية يترأسها شخص واحد فقط، قائلا: طول ما في إمبراطورية يبقى ليها إمبراطور واحد بس.



وشهد الفيديو تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة المسلسل الذي يجمع الفنان بابنه، ولم ينسوا الإشادة بطريقة الترويج التي وصفوها "بالممتعة"، فقد جاء ضمن التعليقات: "حلوين أوي، حمسوني للمسلسل بهضامتهم، ما شاء الله نسخة عن بعض، بالتوفيق لأحلى ثنائي" .