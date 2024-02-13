نرصد تفاصيل مسلسل ”المعلم” لـ مصطفي شعبان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 فبراير 2024 10:36 صباحاً - ينتظر المجهور مسلسلات رمضان 2024 وخاصة أعمال الفنان مصطفى شعبان الذي يمتع العديد بأعماله الفنية المتميزة.

ومن خلال هذه السطور نبرز تفاصيل مسلسل" المعلم" للنجم مصطفى شعبان.

طرحت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لمسلسل "المعلم"، بطولة مصطفى شعبان، والذي يخوض به السباق الرمضاني 2024.

وظهر مصطفى شعبان خلال البرومو، على متن إحدى مراكب الصيد في البحر الأحمر، إذ صور المسلسل بين محافظتي السويس والقاهرة، وظهر مصطفى وهو يقول: «كانت كل حاجة ماشية عال وفي يوم وليلة اتبدلت الأحوال وكشرت الدنيا وقلبت وشها معايا وصدرت لي وشها الناشف، ويا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعد ما تذوقه عسلها».

قصة المسلسل

المسلسل مأخوذ عن فيلم «شادر السمك» الذي عرض لأول مرة عام 1986 بطولة أحمد زكي ونبيلة عبيد ومحمد رضا تأليف نبيل نصار سيناريو وحوار عبد الجواد يوسف إخراج على عبد الخالق.

ومن المقرر أن يؤدي "شعبان" شخصية المعلم أحمد أبو كامل التي سبق وجسدها أحمد زكي في أحداث الفيلم، وتجسد هاجر أحمد شخصية نبيلة عبيد.

أبطال المسلسل

ويشارك في بطولة مسلسل المعلم بخلاف مصطفى شعبان، أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، إخراج مرقس عادل.

قناة العرض

ويعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة.