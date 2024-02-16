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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز الاعمال والمحطات في حياة الفنان سمير وحيد السينمائية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا 16 من فبراير ذكري ميلاد الفنان الراحل "سمير وحيد"، فهو ممثل عبقري اشتهر بتقديم العديد من الأدوار الثانوية بالسينما والتليفزيون وبالرغم من ذلك لم يحظي بالشهرة التي يستحقها ولكن وجهه معروف لمحبي ومتابعي السينما والدراما في التمانينات والتسعينيات.
ميلاد الفنان سمير وحيد
ولد سمير وحيد (16 فبراير 1946 - 25 أبريل 1997)، ممثل مصري، و عمل أولا ب«المسرح العالمي»، والتحق في «المعهد العالي للفنون المسرحية» وتخرج منه عام 1971، وهو والد الممثل رامي سمير وحيد.
أعمال الفنان سمير وحيد
وبدأت أعماله تتوالى في التليفزيون والسينما وأهمها مسلسل "ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، سوق الأتوبيس والعميل رقم 13، و عمل بالتصوير حيث اشتغل مصورا مع مدير التصوير محمود عبد السميع في فيلم "الثعابين" للفنان عادل أدهم، وأخذ دور البطولة في مسلسل "صرخة برئ"، بجانب الفنانة إلهام شاهين ومحمود رضا.
و أيضًا عمل بالمسرح العالمي والتحق في المعهد العالي للفنون والمسرحية وتخرج منه عام 1971 سمير وحيد والد الفنان رامي سمير وحيد و أخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها تحت الشجرة، عالم علي باب وكلام فارغ من أشهر المسلسلات التي شارك بها أرابيسك، ضمير أبلة حطمت والقلب الحائر شارك الراحل سمير وحيد بعدد من الأفلام أبرزهم سواق الأتوبيس، الهروب، الطائر الجريح والعميل رقم 13 لدي سمير وحيد البطولة في مسلسل "صرخة" أمام الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد رضا ومن إخراج نور الدمرداش لدي سمير فيلمين في قائمة أهم مائة فيلم هما سواق الأتوبيس والبرئ عمل سمير مصورًا مع مدير التصوير محمود عبدالسميع في فيلم الثعابين لعادل أدهم .
قائمة بأبرز أعماله في السينما
الحفار: 1996.
ناصر 56: 1996
الهجامة: 1992
الصرخة: 1991
الهروب: 1991
اشتباه: 1991
العميل رقم 13: 1989
ماهر عباس مدام شلاطة: 1986
سالم البريء: 1986
العربجي: 1983
الغول: 1983
سواق الأتوبيس: 1982
صمويل ليلة القبض على فاطمة: 1982
العاشقة: 1980
الفندق: 1980
لطفي الدرب الأحمر: 1980
صرخة برئ: 1978
القطط السمان: 1978
وفاة الفنان سمير وحيد
و توفي الفنان سمير وحيد الموافق 25 أبريل، والذي غاب عن الفن فترة وعاد مرة أخري قبل وفاته.