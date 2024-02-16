نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز الاعمال والمحطات في حياة الفنان سمير وحيد السينمائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا 16 من فبراير ذكري ميلاد الفنان الراحل "سمير وحيد"، فهو ممثل عبقري اشتهر بتقديم العديد من الأدوار الثانوية بالسينما والتليفزيون وبالرغم من ذلك لم يحظي بالشهرة التي يستحقها ولكن وجهه معروف لمحبي ومتابعي السينما والدراما في التمانينات والتسعينيات.

ميلاد الفنان سمير وحيد

ولد سمير وحيد (16 فبراير 1946 - 25 أبريل 1997)، ممثل مصري، و عمل أولا ب«المسرح العالمي»، والتحق في «المعهد العالي للفنون المسرحية» وتخرج منه عام 1971، وهو والد الممثل رامي سمير وحيد.

أعمال الفنان سمير وحيد

وبدأت أعماله تتوالى في التليفزيون والسينما وأهمها مسلسل "ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، سوق الأتوبيس والعميل رقم 13، و عمل بالتصوير حيث اشتغل مصورا مع مدير التصوير محمود عبد السميع في فيلم "الثعابين" للفنان عادل أدهم، وأخذ دور البطولة في مسلسل "صرخة برئ"، بجانب الفنانة إلهام شاهين ومحمود رضا.

و أيضًا عمل بالمسرح العالمي والتحق في المعهد العالي للفنون والمسرحية وتخرج منه عام 1971 سمير وحيد والد الفنان رامي سمير وحيد و أخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها تحت الشجرة، عالم علي باب وكلام فارغ من أشهر المسلسلات التي شارك بها أرابيسك، ضمير أبلة حطمت والقلب الحائر شارك الراحل سمير وحيد بعدد من الأفلام أبرزهم سواق الأتوبيس، الهروب، الطائر الجريح والعميل رقم 13 لدي سمير وحيد البطولة في مسلسل "صرخة" أمام الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد رضا ومن إخراج نور الدمرداش لدي سمير فيلمين في قائمة أهم مائة فيلم هما سواق الأتوبيس والبرئ عمل سمير مصورًا مع مدير التصوير محمود عبدالسميع في فيلم الثعابين لعادل أدهم .

قائمة بأبرز أعماله في السينما

الحفار: 1996.

ناصر 56: 1996

الهجامة: 1992

الصرخة: 1991

الهروب: 1991

اشتباه: 1991

العميل رقم 13: 1989

ماهر عباس مدام شلاطة: 1986

سالم البريء: 1986

العربجي: 1983

الغول: 1983

سواق الأتوبيس: 1982

صمويل ليلة القبض على فاطمة: 1982

العاشقة: 1980

الفندق: 1980

لطفي الدرب الأحمر: 1980

صرخة برئ: 1978

القطط السمان: 1978

وفاة الفنان سمير وحيد

و توفي الفنان سمير وحيد الموافق 25 أبريل، والذي غاب عن الفن فترة وعاد مرة أخري قبل وفاته.