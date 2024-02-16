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في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز الاعمال والمحطات في حياة الفنان سمير وحيد السينمائية

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أحمد جودة - القاهرة -  يحل علينا   16 من فبراير ذكري ميلاد الفنان الراحل "سمير وحيد"، فهو ممثل عبقري اشتهر بتقديم العديد من الأدوار الثانوية بالسينما والتليفزيون وبالرغم من ذلك لم يحظي بالشهرة التي يستحقها ولكن وجهه معروف لمحبي ومتابعي السينما والدراما في التمانينات والتسعينيات. 

 

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ميلاد الفنان سمير وحيد 

 

ولد سمير وحيد (16 فبراير 1946 - 25 أبريل 1997)، ممثل مصري،  و عمل أولا ب«المسرح العالمي»، والتحق في «المعهد العالي للفنون المسرحية» وتخرج منه عام 1971، وهو والد الممثل رامي سمير وحيد.

 

 

أعمال الفنان سمير وحيد 

 

وبدأت أعماله تتوالى في التليفزيون والسينما وأهمها مسلسل "ليلة القبض على فاطمة، رأفت الهجان، ضمير أبلة حكمت، أرابيسك، سوق الأتوبيس والعميل رقم 13،  و عمل بالتصوير حيث اشتغل مصورا مع مدير التصوير محمود عبد السميع في فيلم "الثعابين" للفنان عادل أدهم، وأخذ دور البطولة في مسلسل "صرخة برئ"، بجانب الفنانة إلهام شاهين ومحمود رضا.

 

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و أيضًا عمل بالمسرح العالمي والتحق في المعهد العالي للفنون والمسرحية وتخرج منه عام 1971  سمير وحيد والد الفنان رامي سمير وحيد و أخرج بعض المسرحيات في بداية حياته الفنية منها تحت الشجرة، عالم علي باب وكلام فارغ  من أشهر المسلسلات التي شارك بها أرابيسك، ضمير أبلة حطمت والقلب الحائر  شارك الراحل سمير وحيد بعدد من الأفلام أبرزهم سواق الأتوبيس، الهروب، الطائر الجريح والعميل رقم 13  لدي سمير وحيد البطولة في مسلسل "صرخة" أمام الفنانة إلهام شاهين والفنان محمد رضا ومن إخراج نور الدمرداش  لدي سمير فيلمين في قائمة أهم مائة فيلم هما سواق الأتوبيس والبرئ  عمل سمير مصورًا مع مدير التصوير محمود عبدالسميع في فيلم الثعابين لعادل أدهم    .

 

    

 

قائمة بأبرز أعماله في السينما 

 

الحفار: 1996.

ناصر 56: 1996

 الهجامة: 1992 

الصرخة: 1991

 الهروب: 1991 

اشتباه: 1991 

العميل رقم 13: 1989 

ماهر عباس مدام شلاطة: 1986 

سالم البريء: 1986 

العربجي: 1983 

الغول: 1983 

سواق الأتوبيس: 1982 

صمويل ليلة القبض على فاطمة: 1982 

العاشقة: 1980 

الفندق: 1980 

لطفي الدرب الأحمر: 1980 

صرخة برئ: 1978 

القطط السمان: 1978

 

 

وفاة الفنان سمير وحيد 

 

و توفي الفنان سمير وحيد الموافق 25 أبريل، والذي غاب عن الفن  فترة وعاد مرة أخري قبل وفاته. 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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