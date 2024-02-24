نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لإستقبال الجمهور.. بروفة الفرقة الموسيقية والتجهيزات النهائية لحفل شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسرح فورم دي بيروت لإستقبال جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب الإنتهاء من التجهيزات وبروفات الفرقة الموسيقية حيث من المقرر أن تصعد الفنانة الكبيرة على خشبة المسرح فى الحادية عشر مساء اليوم السبت.

الاستعدادات النهائية لحفل شيرين



وتم الإستعداد للحفل منذ أيام خاصة إنه يعد من أضخم حفلات بيروت من حيث الحضور والتجهيزات غير المسبوقة بمواصفات لايف عالمية من صوت وإضاءة ومسرح لإستقبال النجمة الكبيرة التي يتشوق لها الجمهور خاصة مع تغيبها عن إحياء الحفلات في لبنان لفترة طويلة.

ويشارك في إحياء فقراته ديسكو بيروت وكريستين درامز وجاى مانوكيان ويقوم بالتنظيم فادى أبو عاص FA Production وتامر عبد المنعم pmg.

وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرا في إحياء ختام حفل اولى الليالي السعودية المصرية التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشبخ وشارك فى إحياء الحفل بحضور كبار نجوم الفن والإبداع.

كما تصدرت أغنية "الدهب" التى اطلقتها شيرين عبد الوهاب مؤخرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعد عودة قوية لها وهي كلمات تامر حسين ولحن مدين.

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

يذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب طرحت النجمة شيرين عبد الوهاب أحدث أغنياتها "الدهب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

و هتبوس على يدي

مش كان من الأول

أحنا أستغنينا

عيني علي اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايمًا بتغرق

مش كان من الأول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

أحنا أستغنينا

ما احنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا