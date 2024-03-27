حسن الصباح يأمر برمي ركين سعد من سور قلعة الموت.. أبرز أحداث الحلقة الـ 17 من "الحشاشين"

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل اليوم الحلقة السابعة عشر من مسلسل "الحشاشين" والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، ويشارك به ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي يعرض على شاشة قناة DMC، وبدأت الحلقة بـ توعد دنيا زاد لـ زوجها حسن الصباح بعد قتله لنجله وتخبره بكرهها له،

وأثناء الحرب بين الجيش السلجوقي رجال قلعة آلموت مستمرة، يذهب زيد بن سيحون إلى حسن الصباح ويخبره أنه وجد مع مجموعة من بنات وزوجات الرعاة رسائل القلعة المشفرة وتفسيراتها، بالإضافة إلى خرائط لمداخل القلعة السرية وحصر للغلال والطعام داخل القلعة، ومكاتبات القلعة إلى القلاع الأخرى، ما يؤكد أن هناك خائنًا بين صفوفهم.

ويذهب حسن الصباح ليستجوب بنات الرعاة، ويجد بينهن فتاة يسألها عن اسمها وتدعى رياحنة، ويسألها كيف استطعن فك شفرة الرسائل التي لا يعرفها سوى كبار الدعاة والمختارين داخل القلعة، وتخبره أنها شقيقة أحد المختارين الذين اختارهم لتنفيذ اغتيالات ضد أعدائه، وعلمها كل ما تعلمه داخل القلعة.

يخبرها حسن الصباح أن نهايتها ستكون القتل وجهنم لأنها اختارات دعم السلطان على إيمانها وعقيدتها، وترد عليه قائلة: «أنا إيماني ثابت ومذهبي ثابت أكتر منك، أنا واللي معايا لا بنعاون السلطان ولا بنعاونك الاتنين في الظلم واحد، أنت بعت أخويا وأخوات وولاد اللي معايا لجهنم وهو بيبعت جنوده للموت عشان يثبت إنه انتصر عليك»، ويطلب حسن الصباح من زيد ابن سيحون رمي رياحنة وسيدات الرعاة من فوق سور قلعة آلموت.

ومن جانب آخر تقوم زوجة حسن الصباح بإشعال النيران داخل قلعة آلموت بالقرب من غرفة حسن الصباح، لكن حرس حسن الصباح يلقي القبض على الزوجة، ويخبرهم الصباح بوضعها داخل غرفتها وإغلاق الأبواب عليها.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.