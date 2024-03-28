نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل جودر الحلقة 2.. ظهور شامة على ذراع جودر وشواهي تخطفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثانية مسلسل جودر اخبار عمر "محمود البزاوي" زوجته فاطمة "آيتن عامر" أنه سوف يذهب إلى الحج وعليها أن تهتم بأولادها الثلاثة، وأن وفا "أحمد ماجد" سيرسل لها الايراد.

وقلقت فاطمة آيتن عامر على طفلها جودر بعد ظهور وحمة غريبة على كتفة وكان في زيارتهم عبد العزيز مخيون ويتحدث مع جودر ويقول له " أبو شامة وعلامة" لتستغرب فاطمة كيف علم بأمر الشامة.

شواهي تخطف جودر

وتنكرت شواهي "نور" وذهبت لمحل أولاد عمر المصري المشهور ببيع الأقمشة والتي تدعي أنها تسمى لايقة وتطلب من وفا مقابلته ومعه جودر، واستأجرت شواهي مكان في حارة سعد السعود حتى تكون قريبة من الطفل جودر، وذهبا معًا إلى خان واستأجرا غرفة وهناك قامت بتخديره وسرقة ملابسه، وخطفت الطفل جودر.

وأثناء احتفالها مع أسرة الشمعيين تفاجىء شواهي باختفاء جودر، وتكشف الأحداث أن الحمامة البيضاء هي التي قامت باعادته إلى منزله لتحتفل والدته، وتشاهد حلق في أذن جودر.

قصة مسلسل جودر

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.



أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.