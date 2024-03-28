شريف حلمي: عشت طفولة مدللة.. لأني كنت آخر العنقود (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي: أمي توفيت وأنا بصور مسلسل الحفار بباريس.. وكنت أتمنى توديعها

استعاد الفنان شريف حلمي، ذكريات طفولته قائلا: "كنت طفلا طيبا ومدللا لأني كنت آخر العنقود، وأمي صاحبة الفضل عليا في حياتي، ودعمتني كثيرا في مجال التمثيل، معقبا: "أنا رعاية أمي وزي ما بيقولوا أنا ابن أمي".

فيديو.. شريف حلمي: عشت طفولة مدللة.. لأني كنت آخر العنقود

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسعد ذكرى في حياتي تعود إلى كتابتي لمسلسل الأخوة أعداء وسفري إلى الصين لتصوير العمل كأول عمل مصري يصور في الصين.

وأكد الفنان شريف حلمي: مسلسل الحفار حرمني من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والدتي نظرا لأنني كنت متواجدا في باريس لتصويره، وكنت أتمنى أن ألقي نظرة الوداع على جثمانها معتبرا أن هذه أسوأ ذكرى في حياته.