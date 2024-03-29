شريف حلمي عن كتابة مسلسل الإخوة أعداء: تجربة صعبة جدا (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي لـ خط أحمر: الإخوة أعداء مقتبس من رواية لدوستويفسكي

تحدث الفنان شريف حلمي، عن تجربته في كتابة مسلسل الإخوة أعداء، بطولة فتحي عبد الوهاب ولقاء الخميسي ودينا فؤاد وعفاف شعيب وحجاج عبد العظيم.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: الإخوة أعداء مقتبس من رواية لدوستويفسكي



وقال الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كانت تجربة صعبة جدا، لافتا إلى أن المسلسل مقتبس من رواية لدوستويفسكي خاصة أنه أحد أعظم الكتاب في العالم وتأثر به نجيب محفوظ، معبقا: الحمد الله إن المسلسل لاقى استحسان المشاهدين ونجوم العمل.

وأعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية من بينها عمارة يعقوبيان ومسلسل عفاريت عادلي علام قائلا: لم أهاب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.