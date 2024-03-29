عاجل - وفاء مكي تتوعد ميار الببلاوي بالعرض على الطب الشرعي (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - وفاء مكي تهاجم ميار الببلاوي: مضربتهاش عشان تطلع تقول الحقيقة

كذبت الفنانة وفاء مكي، تصريحات الفنانة ميار الببلاوي بشأن طلبها الإدلاء بشهادتها وتبرأتها في قضية الخادمتين، قائلة: ميار جريت وراء هند عاكف واتصلت بها الساعة 3 دوت الخليج وقالت لها ضميري تاعبني وأنا بعمل عملية".

فيديو.. وفاء مكي تهاجم ميار الببلاوي: مضربتهاش عشان تطلع تقول الحقيقة

وأشارت الفنانة وفاء مكي خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، إلى أنها تمتلك تنازل عن القضية من الخادمتين، بالإضافة إلى جواب يعود لـ 23 سنة بخط يد الفنانة ميار الببلاوي أرسلته لها أثناء مدة حبسها جاء نصه نصبه "دليل براءتك معايا".

كما أضافت الفنانة وفاء مكي: "مش هسيب حقي والقضاء سيفصل بيننا وسأطالب بعرض ميار على الطب الشرعي لإثبات صحة الجواب الذي أرسلته لي وأنا في السجن، وأنا مضربتهاش عشان تقول الحقيقية".