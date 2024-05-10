"صبغة حواجب طبيعية في البيت مش هتقدرى تفرقيها عن الصبغة الحقيقة".. يلا بسرعة جربيها الان وغيري لون حواجبك!!

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رياض - احمد صلاح - تعد الحواجب واحدة من أهم علامات التجميل التي تميز شكل الأنثى وتعطيها مظهراً جذابا ورائعا ولذلك تسعى الكثير من الفتيات للاهتمام بها وتحسين مظهرها وذلك من خلال صبغ حواجبهن، تعد صبغة الحواجب واحدة من الأشياء التي تعطي مظهراً جذابا فهي أفضل من الماسكرا ومستحضرات التجميل الأخرى ولكن لا تحب الفتيات والسيدات ضياع الكثير من الوقت في صالونات التجميل وتلجأ للبدائل الأخرى وتعد وصفات التجميل الطبيعية واحدة منها.

صبغة حواجب طبيعية

في البيت مش هتقدرى تفرقيها عن الصبغة الحقيقة.. يلا بسرعة جربيها وغيري لون حواجبك

مكونات صبغة حواجب طبيعية

باللون البني تعد صبغة الحواجب الطبيعية بديل رائع بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية:

ملعقة من الحناء البنية.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

بعض أوراق الشاي الأخضر.

ماء للخلط.

طريقة التحضير

يمكنك الآن الحصول على صبغة حواجب طبيعية باللون البني فقط في بضع دقائق وذلك من خلال الخطوات التالية :

احضري بولة صغيرة معقمة جيدا وجافة.

ضعي بها الحناء والكركم وباقي المكونات واعجنيها جيدًا.

اتركيها تختمر لمدة خمسة ساعات.

بعد التخمر ضعي الخليط على الحواجب لمدة ساعتين كاملين واغسليها بالماء الفاتر.

تجنبي ملامسة الخليط للبشرة.

مكونات صبغة حواجب طبيعية باللون الأحمر

تعد صبغة الحواجب الطبيعية بديل رائع بدلا من الذهاب إلى صالونات التجميل ويمكنك تحضيرها في المنزل من خلال المكونات التالية:

ملعقة من الحناء الحمراء .

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتين كبيرة من الكركديه.

ماء للخلط.

طريقة التحضير