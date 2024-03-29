نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: "بكره الأعمال الفنية اللي فيها النجم الأوحد وكله بيخدم عليه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هشام ماجد، عن رأيه في الأعمال الفنية الحالية قائلًا: "بكره الاعمال اللي بيبقى فيها نجم وكله بيخدم عليه، بحب كل الموجودين له لازمة ومهم في المشهد، وبحاول اعمل كده، وده بيدي للعمل قيمة اكبر، بيبقى فيها هات وخد، يعني لو شفنا فيلم الناظر كلهم بيضحكوا وليهم لازمة، ومكتوب صح والمخرج شريف عرفة بيوزن الفيلم".

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "شهوتي شراء الجزم وساعات بيبقى مالهاش لازمة وانا وعمرو سلامة فينا الموضوع ده، عندي نحو ٦٠ جزمة وحاططهم على الأرض، ومراتي بتضايق من ده، بقف في المراية كتير واتأكد اني كويس، مبشوفش نفسي حلو وكتر خير اللي بيشوفني حلو، مبحبش تغيير الشكل والعمليات، الا لو عندك عيب مضايقك أو ي، مش زعلان عن احمد فهمي عشان اعاتبه، وهو بيكلمني كتير، وانا اللي مقضر معاه، وطالع معاه ضيف شرف، وانا عندي فيلم في العيد، اسمه فاصل من اللحظات السعيدة".

مواعيد برنامج أسرار



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.