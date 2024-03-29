نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: بحب الزمالك وأنتمي له وبحترم الأهلي وبطولاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان هشام ماجد على اقاويل امير مرتضى منصور على صفقات الزمالك قائلًا: "امير مرتضى بيهزر واحمد مدبولي انا قلتله كويس، لكن الصفقات مبتتعملش كده، وفي الفترة دي جابوا لاعيبة كويسة، عبدالله السعيد لاعيب كويس وكان ناقص الزمالك، وبحب فتوح وزيزو ومثلوثي".

هشام ماجد يتحدث عن نادي الزمالك

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "نفسي اشوف عبد المنعم في الزمالك ومروان عطية وعلى معلول وإمام عاشور والشناوي، بشجع الزمالك وبحترم الأهلي، وبحب اتفرج على مدحت شلبي ورضا عبدالعال وميدو وشوبير وابراهيم فايق وعبد الجواد، بحب السينما والكورة لكن مبفهمش في السياسة، واكتر حاجة بحبها بناتي وعيلتي، وبعدهم شغلي".



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.