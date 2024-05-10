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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي خاطب اتحاد كرة القدم بشكل رسمي بشأن عدم الاستعانة بلاعبيه الدوليين أمام الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كاس مصر.

شبانة: اتحاد الكرة عرض على الأهلي تأجيل مواجهة الالومنيوم في كأس مصر

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لائحة كأس مصر لا تنص على اللعب دون الدوليين، والأهلي في خطابه يتساءل هل يتم معاقبته لأنه النادي الأكثر تمثيلا في صفوف منتخب مصر".

وأضاف: "خطاب الأهلي أكد أن موعد مباراة الالومنيوم لا يتعارض مع الأجندة الدولية، والأمور بالنسبة غير مفهومة، وطلب النادي الأهلي الحصول على استفسارات لتحديد موقفه من اللقاء".

وأكمل: "الأهلي يقول لاتحاد الكرة أن الأمور غير مفهومة ومعنى ذلك أنها "سمك لبن تمر هندي"، وحدثت اتصالات ودية خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية تأجيل لقاء الأهلي والالومنيوم في كأس مصر".

وزاد: "مشكلة الأهلي ليست في تأجيل المباراة، ولكن في راحة لاعبيه على الاقل 4 أو 5 ايام، والصدام قادم بلا محالة، بسبب مخالفة حسام حسن مدرب منتخب مصر للاتفاق مع مارسيل كولر".

وتابع: "حسام حسن طلب من كولر الحصول على الاحمال التدريبية للاعبي الأهلي من اجل اراحتهم بقدر معين قبل لقاء سيمبا التنزاني، ولكن لم يتم الالتزام به".

وأتم: "هل تتخيلوا ان لاعبي الأهلي سينضمون لمنتخب مصر، وهناك حكم سيصدر ضد حسين الشحات، هذه الواقعة ترسخ أمور خاطئة وغريبة في عالم كرة القدم".

