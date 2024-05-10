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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سعيد عبد العزيز نجم النادي الأهلي السابق، عبر برنامج ملعب الشمس ان مباريات دوري المحترفين قد لاقت انتشارًا كبيرًا هذا الموسم، وهو ما ظهر جليًا في الاسابيع الأخيرة من المناسبة.

نجم الأهلي السابق: مباريات الهبوط في المحترفين لا تقل إثارة عن مباريات الصعود

وأضاف نجم الأهلي السابق، إنه تابع كافة مباريات دوري المحترفين وبالتحديد مباريات مجموعة الهبوط، لما وجد فيها من اثارة وندية كبيرة لا تختلف عن مباريات الصعود.

و اختتم سعيد تصريحاته قائلًا: "فرحان باستمرار أسوان في المحترفين فريق كبير وهينافس بقوة الموسم المقبل".